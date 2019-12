LIVE Supercoppa Italiana: cronaca e risultato di Juventus-Lazio

ULTIME MILAN – La vincente dello Scudetto contro la vincente della Coppa Italia, è un grande classico ormai la Supercoppa Italiana, questa volta in Arabia Saudita. Ancora una volta c’è la Juventus a giocarsela, ma contro stavolta c’è la Lazio. La stessa squadra contro cui, pochi giorni fa ha perso. Anche molto male. Stavolta partita più equilubrata, con i biancocelesti che però passano comunque in vantaggio con Luis Alberto, salvo poi farsi raggiungere proprio in chiusura di primo tempo dall’ennesimo gol di Paulo Dybala nella competizione. Così la Joya diventa il capocannoniere assoluto in Supercoppa. Ma alla Juve non basta. Nel secondo tempo la Lazio si impone per 3-1 e vince, meritatamente, la Supercoppa Italiana.

Ecco la cronaca e il live del match

