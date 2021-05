Letta: “Raiola è l’essenza di come lo sport non dovrebbe essere”

Enrico Letta, segretario del Pd e grande tifoso del Milan, ha parlato al Corriere della Sera. Letta ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo procuratore, Mino Raiola. Ecco cosa ha detto: “Da tifoso – ha affermato il segretario del...

Enrico Letta, segretario del Pd e grande tifoso del Milan, ha parlato al Corriere della Sera. Letta ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo procuratore, Mino Raiola. Ecco cosa ha detto: "Da tifoso - ha affermato il segretario del Pd- sono molto arrabbiato, per me Mino Raiola rappresenta l’essenza di come lo sport non dovrebbe essere". Donnarumma lascia il Milan: ecco i motivi dell'addio.