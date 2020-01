Leao: “Quando Pioli mi metterà in campo gli farò vedere cosa so fare”

NEWS MILAN – Rafael Leao, classe 1999, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a due giorni da Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘. In merito il suo rapporto con il tecnico Stefano Pioli, Leao ha dichiarato: “Non gioco molto, ma Pioli è un buon allenatore e mi sta dando molta fiducia in me stesso. Quando mi metterà in campo gli farò vedere cosa sono in grado di fare”. Per le dichiarazioni integrali di Leao, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android