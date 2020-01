Lady Nocerino se la prende con Ibrahimovic: dito medio e attacco diretto…

ULTIME NEWS MILAN – Oltre che per i tantissimi gol segnati in carriera, Zlatan Ibrahimovic è diventato famoso al mondo anche per i suoi innumerevoli assist ai compagni. Lo svedese sa far rendere al meglio anche chi lo circonda, per conferma chiedere ad Antonio Nocerino. Nella stagione 2011/2012, l’ex rossonero ha segnato ben 10 gol in campionato, alcuni dei quali arrivati grazie ai suggerimenti di Ibrahimovic. “Ti sei trovato molto bene con Nocerino” gli è stato chiesto in conferenza stampa; ecco la risposta alla Zlatan: “Veramente è lui che si è trovato bene con me, lui non mi ha fatto nemmeno un assist”. Da qui la risata generale per una battuta delle sue. Non tutti però hanno apprezzato tale uscita. Federica Consolente, moglie di Antonio Nocerino, ha infatti postato su Instagram una story in cui attacca Ibrahimovic senza mezzi termini, mostrando anche il dito medio e rispondendo stizzita. Non tutti, a quanto pare, dimostrano uno spiccato senso dell’umorismo…

