Krunic: “Sono un tuttocampista. Messias? Ha fatto vedere che è da Milan”

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria del Milan contro il Genoa

Sulla vittoria di Genoa: "Siamo arrivati dopo la sconfitta con il Sassuolo. ci voleva una partita per bene, siamo riusciti a chiuderla nella maniera giusta. Abbiamo giocato tutta la partita per bene, come voleva il mister e come vogliamo noi. Abbiamo fatto la partita da Milan con la giusta intensità, la giusta aggressività".