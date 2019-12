Juventus, Cristiano Ronaldo: “Il più forte in Serie A? Per adesso sono io”

NEWS JUVENTUS – Cristiano Ronaldo, classe 1985, stella della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ in una lunga intervista con Diletta Leotta. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Cristiano Ronaldo:

Sul calcio: “Il mio mondo è il calcio, ma per me è importante anche il mondo fuori dal calcio. Sono diventato un uomo d’affari. È normale, quando inizi a creare qualcosa di diverso ti vedono in maniera diversa”.

Su come ama farsi chiamare: “Cristiano o CR7? Per me non cambia. A casa mia mi chiamano Ronaldo. A scuola mi chiamavano Cristiano, nel calcio Cris, Ronny e così via”.

Su quanto è difficile fare gol da 1 a 10: “7”.

Sui difensori più forti: “Sono i giocatori con cui mi alleno: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt”.

Sulla differenza tra Serie A e Champions League: “È tutto diverso, la Champions è la miglior competizione nel mondo per un club. Amo giocarla più di qualsiasi altra competizione”.

Sul giocatore più forte in Serie A: “Sono stato premiato io, quindi per adesso sono io. Vedremo chi sarà l’anno prossimo, ma conto di vincere anche l’anno prossimo”.

Su chi deve ringraziare per la sua carriera: “Non sarei corretto se dicessi grazie soltanto a uno. Tutti sono stati importanti e speciali per me, ognuno di loro mi ha qualcosa”.

Su un futuro da allenatore: “Non credo mi piacerebbe, non vorrei farlo. Si può sempre cambiare idea però. Sarei più motivatore che tattico”.

Sul gol segnato, in rovesciata, allo ‘Stadium’ quando giocava nel Real Madrid: “È il gol più bello che ho segnato. A Gianluigi Buffon, in uno stadio bellissimo. Mi hanno applaudito tutti, è stato splendido. Buffon è una brava persona, dopo il gol si è congratulato, è stato carino”.

Sul suo modo di allenarsi: "Mi diverto ancora, sempre. Amo giocare a calcio ed essere in forma. Faccio quello che amo, spero che tutti possano fare ciò che amano. Mi pagano per fare quel che amo. Spero che tutti possano apprezzare quel che faccio".

