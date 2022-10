Juventus, Allegri: "La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro" (getty images)

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato del ritiro. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus: "Con la squadra parlo tutti i giorni. Il ritiro è solo un momento per stare insieme, non è una punizione. Avevamo ieri e oggi per fare doppi allenamenti, per dare un po’ più di ordine. In questo momento stare insieme può fare solo bene. Ho parlato con la quadra quando siamo rientrati da Milano, dovevano andare a casa a prendere la roba e allora ho detto ci vediamo domattina".