L’architetto Zoppini: “Spazio per San Donato più che sufficiente”

Come riportato da Repubblica, l'architetto Alessandro Zoppini ha parlato del progetto del Milan per il nuovo stadio a San Donato: "Devo ammettere che sulle prime, quando CAA Icon, il consulente del Milan, ci ha incaricato per quello che si definisce il fit test per capire se lo stadio avesse uno spazio adeguato, ero scettico. Conoscevamo l’area per averla già studiata nell’ambito del progetto dell’Arena di Santa Giulia, che non era poi stata finalizzato. Ma dopo aver compiuto un esame approfondito posso dire che, pur non essendo grandissima, lo spazio è più che sufficiente".