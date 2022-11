Zola: “Theo è una realtà assoluta. Giroud si è messo a disposizione della squadra”

Intervenuto ai microfoni di 'Amazon Prime Video', Gianfranco Zola ha parlato della partita vinta dal Milan contro il Salisburgo. In particolar modo, 'Magic Box' si è soffermato su alcuni calciatori rossoneri, queste le sue dichiarazioni: "Theo ormai non è più una novità. E' una realtà assoluta, quando attacca è devastante. E' veramente bravo. Giroud? In occasione del secondo gol del Milan si è visto il vero Giroud. Un altro attaccante avrebbe tirato in porta magari, mentre lui si è messo a servizio della squadra e ha fatto assist a Krunic. E' un giocatore che sta facendo cose importanti, lui si fa trovare sempre al posto giusto". Milan, le top news di oggi: le dichiarazioni di Giroud, Tomori e non solo.