Zoff esalta Maignan: “Il Milan non ha perso nel cambio con Donnarumma”

Dino Zoff, portiere Campione del Mondo nel 1982, ha esaltato Mike Maignan , sottolineando come il Milan non ci abbia perso nel cambio con Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'L'Equipe'.

" Maignan è stato decisivo, ha dato sicurezza su tutti i fronti e nell'ultimo derby è stato ancora una volta eccezionale". Zoff ha affermato che, prima di vederlo in rossonero, non lo conosceva perché il calcio francese è "meno visto e apprezzato in tv".

Poi continua: "È un profilo completo, esplosivo e ordinato. La sua personalità è decisiva". Secondo il suo parere il Milan "non ha perso nel cambio con Donnarumma", anche se il Psg "ha guadagnato un portiere molto giovane e forte".