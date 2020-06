Zidane: “Fare l’allenatore è stressante, non lo farò per 20 anni”

ULTIME NEWS – Zinedine Zidane, in conferenza stampa pre-match fra il suo Real Madrid e l’Espanyol, ha parlato, non solo della sfida contro i catalani, ma anche del suo futuro a livello professionale.

Zidane ha dichiarato: “Non dobbiamo sottovalutare l’Espanyol anche se noi siamo primi e loro sono in fondo alla classifica. Per quanto tempo allenerò ancora? Non allenerò per 20 anni, mi ritirerò prima, anche se tutto può succedere. Credo di essere stato più forte da calciatore di quanto lo sia ora da allenatore. Non so per quanti anni allenerò, non l’ho ancora pianificato. Ho giocato per 18-19 anni e quando mi chiedevano se avrei allenato rispondevo di no. Invece alla fine sono diventato un tecnico, ma è un mestiere che ti logora e ti porta all’esaurimento. Comunque sono contento di ciò che ho fatto e credo che, come calciatore, aver chiuso la carriera nel Real Madrid sia stato il massimo”.

Intanto, sul fronte Milan, Hakan Calhanoglu ha dichiarato di stare bene e di voler continuare la sua avventura in rossonero. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓