Zhang: “Non siamo riusciti a vincere lo scudetto. Complimenti al Milan”

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha fatto i suoi complimenti al Milan per la vittoria del 19esimo scudetto ai canali ufficiali del club

Dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia , battendo in entrambe le finali la Juventus, l' Inter ha chiuso al secondo posto in campionato alle spalle del Milan campione d'Italia. Fallito, dunque, l'obiettivo di conquistare la seconda stelle per i nerazzurri, che possono consolarsi con i due trofei conquistati.

In merito al successo del Milan, il presidente Steven Zhang ha fatto i complimenti ai rossoneri durante un'intervista rilasciata ai canali ufficiali dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Non siamo riusciti a vincere lo Scudetto. Congratulazioni naturalmente al Milan e a tutti gli altri avversari in campionato". Milan, le top news di oggi: parla Stefano Pioli, Salvini in esclusiva.