Zhang: “Cessione Inter? Ci sono voci da 2-3 anni, ma club non in vendita”

"Sono 2-3 anni che la società è al centro di queste voci . Ci sono sempre tante voci ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita . Siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente”.

Sugli Ottavi di Champions

"Tutti desiderano il meglio dell'Inter. Questa qualificazione dimostra che le scelte per il club sono quelle giuste. Ogni anno abbiamo aumentato le capacità dell'assetto e lavoriamo per migliorare costantemente, senza accontentarci mai. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vincente dentro e fuori dal campo. Dedico questa vittoria ai tifosi, che ci sostengono. Poi in secondo luogo a tutti coloro che lavorano attorno a me, in ogni angolo dell'azienda. E anche alla mia famiglia che mi sostiene. È una ricompensa che rimarrà sempre nei nostri cuori".