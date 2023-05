Zenga: “Il ritorno tra Milan e Inter sarà una partita spettacolare”

Intervistato dai microfoni di TMW, Walter Zenga ha parlato in vista del match valevole per il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan : "Il ritorno sarà sicuramente una partita spettacolare. È giusto pensare che non sia finita, per entrambe. Ci sono due approcci differenti, mi aspetto una gara spettacolare, con molti gol".

L'ex portiere ha poi concluso: "Stava meglio l'Inter, e in una settimana non credo possa cambiare molto da questo punto di vista. Cambierà molto l'approccio alla partita e quello che saprà attuare Pioli come contromisure per evitare che si ripetano le situazioni che si sono verificate sia in campionato che in coppa". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, i precedenti con l'arbitro Turpin >>>