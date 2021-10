Zenga: “Atalanta e Milan sono due squadre da tenere d’occhio” | News

Walter Zenga, ex portiere e allenatore, ha parlato di Atalanta e Milan: le due squadre si stanno affrontando sul campo del Gewiss Stadium

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato di Atalanta e Milan. Queste le parole dell'ex portiere dell'Inter. "Atalanta-Milan è la partita della continuità di due allenatori. Il post-Covid ha permesso a Pioli di far crescere i giocatori senza il pubblico. Il Milan ha perso il portiere più forte del mondo, ma ha i giovani con un anno in più d’esperienza ed ha un totem come Ibra che fa da chioccia al gruppo. Sono due squadre da tenere d’occhio per tutto il campionato". Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista a 360° in occasione del suo compleanno.