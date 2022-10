Zazzaroni: “Stadio? Una società vuole mettere i soldi, e non è nerazzurra”

Intervenuto nel corso di 'Pressing' su 'Italia 1', Ivan Zazzaroni ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter. Queste le dichiarazioni del direttore del 'Corriere dello Sport': "Parliamo tanto di fare gli stadi e di avere impianti moderni… Lì (a Milano, ndr) riqualificano addirittura la zona. Il problema è trovare i soldi. Da quello che so io una società lì vuole mettere, e non è nerazzurra. L’altra non ha ancora detto se li mette o non li mette; sono circa 500 milioni a testa. Il vero problema è anche quello: ci sono i soldi per fare tutta questa operazione? Li mettono tutti e due i club?". Milan, le top news di oggi: vigilia di Champions e le parole di Leao.