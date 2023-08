Zazzaroni: “Sono incuriosito dal Milan. Se dovesse fare bene quest’anno…”

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato condotto dal Milan

Ivan Zazzaroni , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nella trasmissione 'Tutti convocati', soffermandosi in modo particolare sul Milan di Stefano Pioli e sul mercato estivo del club rossonero. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Ivan Zazzaroni sul Milan

"Sono molto curioso del Milan, perché non ho capito quale sia la linea mercantile. Hanno preso tanti giocatori, ma è un bel lavoro da fare per assemblare tutto. Se il Milan fa bene già quest'anno, son dei fenomeni a livello dirigenziale e di staff tecnico".