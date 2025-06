Zazzaroni: “Gattuso ct dell’Italia? La storia dei 2006 mi lascia perplesso”

Intervistato a Tmw Radio, Ivan Zazzaroni ha parlato dell' Italia e della possibilità di vedere Gennaro Gattuso come ct della Nazionale : "Giusto prendere tempo. La storia dei 2006 mi lascia molto perplesso. Il progetto è uno solo: qualificarsi. Il prendere tempo dopo quello che è accaduto, dove sono successe cose mai viste prima, come un ct esonerato che rimane in panchina e la narrazione del no di Ranieri, piena di cavolate...".

Infine, il giornalista ha concluso: "Ranieri non ha mai trattato di soldi o cose definitive, ha sempre messo davanti la Roma, è stato libero di scegliere da parte dei Friedkin, ci sono delle cose che hanno convinto a non andare e a rimanere fedele al progetto Roma. Troppa fretta, capisco la Federazione che doveva rimediare con un nome importante e popolare ma Ranieri non ha tradito nessuno, soprattutto se stesso. A 73 anni, se non sei convinto di non fare una cosa, non la devi fare".