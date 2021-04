Zapelloni: “Donnarumma? Se sei davvero del Milan ti alzi e dici ‘io resto'”

Umberto Zapelloni, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero

Umberto Zapelloni, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Pochi giri di parole in merito al comportamento che Gigio dovrebbe dimostrare. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Donnarumma dice di essere milanista da sempre. Se sei davvero rossonero ti alzi e dici io resto qui visto che il Milan sta segnando la mia carriera. Diventerebbe molto più ricco se facesse una scelta di questo tipo. Andarsene a costo zero sarebbe ingeneroso".