Zaniolo: “Giocare in Premier League è il mio sogno sin da bambino”

Nicolò Zaniolo , calciatore italiano seguito in passato anche dal Milan , ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell' Aston Vill a. Di seguito le sue parole riportate da 'MilanNews24'.

Le parole di Nicolò Zaniolo

"Sono molto contento di essere qui. Quando mi ha chiamato il direttore Monchi non vedevo l'ora di accettare la proposta dell'Aston Villa: non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti con questa maglia e questo fantastico club. L'Aston Villa è una delle migliori squadre della Premier League. La Premier League è il campionato più importante del mondo, giocare in Inghilterra è il mio sogno sin da quando ero bambino. Ci aspetta una stagione impegnativa, la Conference League è un torneo molto difficile, l'ho vinto con la Roma. Siamo un'ottima squadra, mi auguro di poter vincere qualcosa anche con l'Aston Villa".