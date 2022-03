Zancan: “Origi? Credo che il Milan lo utilizzerebbe come punta centrale”

Federico Zancan, noto telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile trasferimento al Milan di Divock Origi

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Federico Zancan, noto telecronista, ha parlato del possibile trasferimento al Milan di Divock Origi. Queste le sue dichiarazioni: "Origi ormai è un giocatore part-time nell'attacco fenomenale del Liverpool. È un giocatore particolare, una prima punta che per caratteristiche può fare anche l'esterno sinistro. È un discreto giocatore, ha esperienza internazionale ma credo che sia un colpo a parametro zero che andrebbe integrato con un altro arrivo di livello. Immagino che il Milan tenderebbe ad utilizzarlo come punta centrale".