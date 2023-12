Zancan: “Milan, contro il Newcastle una gara a double face”

Zancan: "La vittoria del Milan non ha risolto tutti i problemi"

"Io credo che la vittoria del Milan non abbia risolto tutti i problemi, anzi, i rossoneri restano una squadra dal grosso potenziale ma che ha reso poco finora. Quella contro il Newcastle è stata una gara a double face, con gli inglesi che una volta trovato il vantaggio hanno diminuito i ritmi. Bravi i ragazzi di Pioli a crederci, trovando il pari anche un po' casualmente: infatti sull'1-1 la partita è cambiata completamente, c'è stata confusione e il Milan, anche grazie ai cambi, è riuscito a sfruttare i buchi concessi dai bianconeri. E' sicuramente una vittoria importante per il morale, ma che non cambia il momento poco brillante del Milan, che dovrà poi giocare una competizione difficile e con un enorme dispendio di energie".