Gianluca Zambrotta, ex rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, spiegando come manchino i calciatori alla Paolo Maldini

Gianluca Zambrotta , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Serie A', soffermandosi in modo particolare sul Milan e spiegando quello che, a suo dire, manca a questa squadra: l'ex difensore ha infatti sostenuto come manchino giocatori alla Paolo Maldini e alla Alessandro Nesta . Quei calciatori che ti facevano capire la responsabilità di indossare quella maglia e la storia che ci sta dietro al club. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ex Milan, Zambrotta rimpiange Maldini? Le sue parole non lasciano alcun dubbio

"Il Milan. Ambrosini, Maldini, Gattuso, Nesta, Seedorf, Pirlo. Insomma, tutti giocatori che ti facevano la responsabilità nell'indossare quella maglia. Farti capire la storia di quella maglia. Oggi forse questo, se ci penso un po' su, manca. Nel senso che ci sono giocatori importanti, però arrivano magari giovani al giorno d'oggi, in una grande rosa, in una grande squadra, e magari non si fa capire loro la responsabilità che hanno nell'indossare quella maglia. Cioè devono far capire la storia, cosa ha fatto quella squadra, cosa ha vinto, quali sono i valori. Insomma, questo credo che sia importante far capire ai giovani cosa stai indossando".