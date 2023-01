Zambrotta: “Gara importante per il Milan per superare questo momento difficile”

Intervistato da 'Milan Tv', Gianluca Zambrotta ha parlato del derby di Supercoppa di questa sera. Queste le dichiarazioni dell'ex terzino rossonero: "Siamo stati quelli del 2011, l'ultimo derby in una Supercoppa Italiana, forse l'unico derby che si è giocata in terra straniera a Pechino vinto comunque dal Milan nel 2011. Questo è un secondo derby in terra straniera, quindi credo che sia comunque una partita importante per entrambe le squadre, ma soprattutto per il Milan per superare un po' questo momento non facile che sta attraversando".