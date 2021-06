Zambrotta: “Donnarumma? Adesso deve pensare solo alla Nazionale”

Gianluca Zambrotta, ex difensore del Milan, ha dato un consiglio a Gianluigi Donnarumma. Adesso esiste solo la Nazionale

Gianluigi Donnarumma è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Il portiere ha deciso di lasciare il Milan per trasferirsi, a meno di clamorosi colpi di scena, al Psg. Il presente però dice soltanto Nazionale. In tal senso Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, ha dato un consiglio a Gigio. Queste le dichiarazioni apparse in un articolo per il sito ufficiale della UEFA: "Donnarumma per età ed esperienza che ha già pur essendo così giovane non si discute. Adesso deve essere bravo a lasciar fuori quello che sta vivendo fuori dal campo e pensare solo alla nazionale". Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto