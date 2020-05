Zago: “Volevo andare al Milan: era un’offerta buonissima. Poi però …”

MILAN NEWS – Antônio Carlos Zago, classe 1969, ex difensore della Roma per quattro stagioni e mezza, dal gennaio 1998 al giugno 2002, con 137 gare all’attivo e due reti in maglia giallorossa, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Roma TV‘, canale tematico del club capitolino.

Zago ha rivelato, nell’occasione, di essere stato molto vicino a trasferirsi al Milan durante la sua esperienza all’ombra del Cupolone: “Non mi sono presentato con la squadra per il ritiro, ero in Nazionale e ho avuto più vacanze. Quando sono arrivato, avevo una proposta del Milan e stavo per andare lì. Volevo andare al Milan in quel momento lì, perché erano successe delle cose tra me e il mister Fabio Capello“.

“Per me l’offerta del Milan era buonissima, volevo rinnovare con la Roma ma non è successo – ha proseguito Zago -. Tornato a Trigoria mi stavo allenando benissimo, ero carico e si vedeva negli allenamenti. Poi abbiamo giocato contro l’Atalanta e non sono andato neanche in panchina né all’Olimpico né a Bergamo. La notte prima della contestazione a Trigoria mi chiama Mortadella e mi disse di arrivare presto a Trigoria che avrebbero sfondato tutte le macchine”.

"Mi ricordo benissimo, l'allenamento quel giorno era di pomeriggio – ha concluso Zago -. Io sono arrivato alle ore 10:30 e 'Piazzale Dino Viola' era già pieno. Durante quella settimana sono andato in sauna e il mister mi chiese come stessi. Gli risposi che stavo bene, meglio se avessi giocato. Poi arriva la gara contro il Bologna e mi fa giocare. Avremmo dovuto vincere di più perché abbiamo vinto uno Scudetto, potevamo vincere una coppa. Se avessi continuato la stagione dopo, avrei potuto contribuire a vincere. Io avevo una carica dentro lo spogliatoio, volevo aiutare perché mi piaceva Roma, la Roma, ero uno che in campo dava tutto per la squadra".