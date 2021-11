Zaccheroni: “Spero che Shevchenko possa aprire un ciclo al Genoa”

Alberto Zaccheroni ha detto la sua sul nuovo allenatore del Genoa Andriy Shevchenko: ecco le sue parole sull'ex attaccante del Milan

Insieme hanno vinto un inaspettato scudetto nella stagione 1998-1999, rimasto per sempre nella storia del Milan. Alberto Zaccheroni, intervenuto ai microfoni del 'Secolo XIX', ha parlato del nuovo allenatore del Genoa Andriy Shevchenko. Queste le sue parole sull'ex attaccante. "Mi fa piacere e mi sorprende perché pensavo partisse dalla Premier. Mi ha stupito anche che abbia accettato una squadra in corsa ma ha già fatto bene con l'Ucraina. Ha avuto coraggio e si è preso un bel rischio ma era così anche in campo. È una bella chance e vuol dire che ha ricevuto rassicurazioni. Spero possa aprire un ciclo, è un ragazzo splendido con valori profondi: trattatelo bene, darà tutto se stesso".