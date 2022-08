Zaccheroni: “Scudetto affare tra Milan e Inter, Roma meglio della Juve”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le tante di Juventus, Udinese e Milan, ha detto la sua sulla lotta Scudetto della stagione che sta per iniziare. Queste le sue parole all'ANSA: "L'Inter sarà la squadra che partirà più lenta perché è più fisica delle altre, il Milan, invece, è la squadra più pronta. Scudetto? Ad oggi resta un affare tra le due milanesi, mentre la Roma la vedo più outsider della Juve. Non è Allegri ad essere in discussione, ma la Juve che prima di vincere deve ricostruire e non è abituata a farlo. Se ci riesce le qualità per far bene poi le ha".