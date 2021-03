Zaccheroni: “Milan? Sono preoccupato. Ha perso fiducia” | News

Milan, le parole di Zaccheroni

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Zaccheroni ha parlato del Milan e della brutta prova di ieri contro l’Udinese.

"Mi aspettavo decisamente di più dal Milan. Quello che mi spaventa di più dei rossoneri è che hanno perso fiducia. Non ho mai visto la squadra così poco bene. Mi ha entusiasmato per tanto tempo. Le ultime partite le ha perse perchè non ha avuto il coraggio di giocare come ha sempre fatto. Non è la squadra più forte, ma con il gioco è arrivata in alto. Ieri contro l'Udinese non ho visto quel Milan. L'Udinese non ha giocato una partita straordinaria, ma ha messo comunque in grande difficoltà i rossoneri".