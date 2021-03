Zaccheroni: “Milan? La qualità del gioco è superiore a quella dell’Inter”

Milan, le parole di Zaccheroni

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Zaccheroni ha parlato della lotta scudetto tra la squadra rossonera e l’Inter.

“Pioli sta facendo un grande lavoro. L’entusiasmo si alimenta affacciandosi avanti, non guardandosi alle spalle. Anche perché il Milan ha qualcosa in più di tutte le altre, Inter compresa: la qualità di gioco. Quando riescono a muoversi in trenta metri della metà campo avversaria, sono un bel vedere.Il Milan non è la squadra migliore, ma è quella che gioca meglio. Ha trovato la quadra prima e meglio delle altre, è su questa certezza che deve costruire”. Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan pensa a un nuovo attaccante