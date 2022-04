Zaccheroni: “Milan, puoi vincere come nel ’99. Su Juventus-Inter…” | News

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di stasera tra Juventus e Inter e sul Milan

Intervenuto ai microfoni di 'gazzetta.it', Alberto Zaccheroni ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al match tra Juventus e Inter di questa sera. Queste le parole dell'ex allenatore del Milan .

Se l'Inter può ripetere le imprese di Udinese e Milan : "Per potere, può, anche se io immagino una partita equilibrata. Mi sembra una delle sere in cui può uscire qualsiasi risultato. La Juventus nell’ultimo periodo è stata superiore, ma l’Inter nella pausa potrebbe essersi sistemata. Prevedo equilibrio".

Sulla presenza più importante della Juventus: "Vlahovic per distacco. È un attaccante che aiuta la squadra a giocare, fa la differenza per sé e per gli altri. Un centravanti che cambia le stagioni".