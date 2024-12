Youth League, Milan-Stella Rossa. Ecco le parole dell’esterno Djordjevic

Ultima giornata della prima fase della Youth League: il Milan Primavera scenderà in campo allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, contro la Stella Rossa. I ragazzi guidati dal coach Guidi non hanno raccolto molto, nonostante bellissime prestazione. La vittoria per 2-3 contro lo Slovan Bratislava ha dato sprint e speranze per arrivare ai playoff. Sul sito ufficiale della Stella Rossa vengono riportate le parole dell'esterno offensivo della squadra di Belgrado, il classe 2007 Uros Djordjevic che ha parlato così della sfida.