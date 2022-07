Adli: “Ho scelto subito il Milan, la più grande squadra italiana”

Yacine Adli, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riguardanti in particolare la scelta di trasferirsi nella squadra rossonera: "Quando ho firmato il Milan non era ancora Campione d'Italia - racconta Adli - , ma era comunque il grande Milan, la più grande squadra italiana, che aveva vinto 7 Champions League e 18 Scudetti, ora 19. Perciò era già qualcosa di incredibile. Sono stato felice di sentire Paolo Maldini e Frederic Massara che mi chiedevano di venire qui, davvero qualcosa di incredibile. Ho sentito fin da subito che volevo venire a giocare qui". Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>