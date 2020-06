Wegerup: “Futuro Ibrahimovic? Penso resti al Milan, ecco perché”

NEWS MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic farà ancora discutere per molte settimane. La giornalista svedese, vicina a Ibra, Jennifer Wegerup, ha parlato ai microfoni di Telelombardia.

Il futuro di Ibrahimovic in questi ultimi mesi rossoneri: “Se le cose non peggiorano, lui resta fino a quando il campionato non sarà finito. Zlatan è tornato al Milan per aiutare, ma anche perché ha sempre sognato San Siro, quindi io penso che resti“. In questo caso la permanenza sarebbe legata alla fine di questa stagione, dunque al prossimo 2 agosto. Relativamente alla prossima stagione, la giornalista non si è espressa.

In queste ore si parla anche del suo ingresso negli spogliatoi dell’Hammarby, violando il protocollo anti-covid della Svezia. La risposta della Wegerup è secca, senza troppi giri di parole: “Non si sa nulla, se ci sarà una multa o altro”.

