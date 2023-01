Weah: “Chelsea? Mi ha voluto Vialli, per me era come un fratello” | News

Intervistato da 'calciomercato.com', George Weah ha parlato di Gianluca Vialli . L'ex attaccante di Juve e Sampdoria è scomparso oggi all'età di 58 anni ed è stato l'allenatore dell'ex rossonero ai tempi del Chelsea. Queste le parole di 'King George': "Al Mondiale avevo incontrato degli amici di Eros Ramazzotti, mi avevano raccontato che c’era stata una ricaduta, che stava per morire. È una notizia tremenda, davvero. Vialli con me era stato un fratello , mi aveva voluto in un momento particolare".

"Non è stato semplice lasciare il Milan, io ero milanista, avrei chiuso volentieri a Milano, una città che adoro. Zaccheroni però non mi voleva più, io avevo ancora molto da dare. Mister Vialli l’ha saputo e mi ha chiesto di andare con loro. Ci siamo messi d'accordo in 10 minuti, 2 telefonate. Sapevo che erano pochi mesi, ma l’ho fatto col cuore. Non era ancora il Chelsea di Abramovich, ma era già una grande squadra, e infatti abbiamo vinto", ha detto Weah. Cardinale tra Milan, Yankees e Ben Affleck: il ritratto di ‘Business Insider’.