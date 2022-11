Warnock snobba il Milan: “Non credo il Tottenham debba temerlo”

Stephen Warnock , ex difensore del Liverpool ora commentatore negli studi di Sky UK, ha parlato del sorteggio di Champions League che ha messo di fronte Milan e Tottenham. A suo avviso gli 'Spurs' non devono temere i rossoneri; diverso sarebbe stato il discorso in caso di scontro con il Napoli. Queste le dichiarazioni.

Le parole di Warnock

"Per gli Spurs, non guardo il Milan e non lo temo. So che sono campioni di Serie A, ma non credo che li si possa temere. Preferirei non giocare contro il Napoli". Milan, in Champions ecco il Tottenham: conosciamo meglio la squadra di Antonio Conte