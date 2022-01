Volpi: “Covid? Si può andare avanti purché ci sia responsabilità”

Piero Volpi, medico dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla situazione sanitaria in Italia: ecco il suo intervento a Sky

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale' in onda su 'Sky Sport', Piero Volpi, medico sociale dell'Inter, ha parlato della situazione sanitaria in Italia. Queste le sue parole: "Un po’ di preoccupazione c’è in tutti gli operatori, soprattutto dopo questa sosta che ha visto i giocatori andare in vacanza con le famiglie, ma anche con i contagi di questa variante Omicron che ha sconvolto tutta l’Europa. In Italia abbiamo una situazione sicuramente favorevole. Penso che si possa andare avanti a giocare purché ci sia senso di responsabilità, seguendo regole e dettami che arrivano dai nostri governanti. E che ognuno pensi che il proprio bene sia anche quello dell’altro, viviamo in una comunità e dobbiamo fare un favore a noi stessi con i buoni comportamenti". Il Milan comunica la positività di un calciatore: la nota del club