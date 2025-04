Viviano: “L’Inter soffre il Milan. Partita non da 0-3, ma i rossoneri…”

Intervenuto a Tv Play, Emiliano Viviano ha parlato del Milan dopo la vittoria nelle semifinali di Coppa Italia contro l' Inter . Il portiere ha sottolineato la capacità dei rossoneri di Sergio Conceicao nel mettere in difficoltà una squadra forte e compatta come quella di Simone Inzaghi . Inoltre, Viviano ha spiegato che il Milan ha meritato, anche se il risultato finale, 0-3, è stato forse troppo pesante. Ecco, di seguito, le sue parole.

Viviano: "Inter-Milan? La partita non è da 0-3. I nerazzurri soffrono ma..."

"Qualcosa del Milan dà veramente fastidio all'Inter. Poi la partita sicuramente non dice 3-0, ma la vittoria dei rossoneri è meritata. Per quanto l'Inter riesca ad essere solida anche contro squadre forti, con il Milan soffre sempre tantissimo. In queste cose credo tanto, non può essere un caso".