Visnadi: “Sono stupito dal Milan, vi spiego perché. Su Tare e Allegri…”

Intervenuto a Sky Sport, Gianni Visnadi ha parlato del Milan , dell'impatto di Allegri e Tare e delle strategie di mercato dei rossoneri. Il giornalista si è detto stupito dalla dirigenza milanista, soprattutto perché i primi obiettivi sono Granit Xhaka e Luka Modric , due giocatori non giovani che, secondo Visnadi , non sarebbero mai arrivati a Milanello durante lo scorso calciomercato. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Sono stupito dal Milan. Allegri e Tare stanno incidendo bene e forte nelle scelte del club. Praticamente stanno prendendo Modric e Xhaka, due giocatori che per profilo non sarebbero arrivati l’anno scorso. Non so se Allegri voglia fare un instant team.. ma è giusto che abbia la possibilità di lavorare e gestire il suo nuovo gruppo".