Virdis: “Tassotti al Milan? Porterebbe molte cose positive all’ambiente”

Pietro Paolo Virdis, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione che sta vivendo il Milan

Pietro Paolo Virdis , ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sulle frequenze di 'Rai Radio 1', nel corso del programma 'Radio Anch'Io Sport', soffermandosi sull'attuale situazione del Milan . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Sulla possibile promozione di Mauro Tassotti: "Mauro è un uomo di esperienza, conosce molto bene l'ambiente, sicuramente darebbe molte cose positive. Ci potrebbe stare, ma pensare di poter recuperare ci vuole proprio un miracolo. So quanto amore hanno i tifosi per il Milan e quanta delusione stanno vivendo. I tifosi continuano a seguire il Milan, non lo hanno abbandonato. La contestazione è un tentativo di muovere qualcosa, è l'unica possibilità che hanno".