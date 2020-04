Virdis: “Fate un monumento a Ibra. Pioli-Rangnick, ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Le dichiarazioni di Pietro Paolo Virdis, storico attaccante del Milan a metà degli anni ’80, rilasciate nel corso della diretta Youtube con il collega Andrea Longoni. L’ex bomber rossonero ha parlato nello specifico di numerosi argomenti riguardanti il Milan attuale e non solo.

Su Pioli e Rangnick: “Pioli ha fatto un buon lavoro, ma su Rangnick non so nulla. Io sono prima per i giocatori. Speriamo di confermare quelli buoni, anche se non sono una marea“.

Su Ante Rebic e Rafael Leao: “Quello che mi ha stupito molto è Rebic: è cresciuto tanto ed è diventato una piacevole scoperto. Su Leao non riesco a capirne bene il ruolo”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Io a Ibra gli farei un monumento. Nonostante i 38 anni è uno dei pochi giocatori in circolazione con grande carisma e grandi capacità”. E il futuro? Il Milan ci pensa e guarda al calciomercato: ecco gli obiettivi >>>