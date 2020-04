NEWS MILAN – Claudio Villa, fotografo sportivo, ha raccontato Paolo Maldini in un’intervista concessa a DAZN. Grandi elogi per l’ex capitano, ora dirigente, del Milan.

“Non c’è una foto in cui lui non sia aggraziato ed elegante, è un nobile rispetto agli altri, mai fuori posto, anche in un’intervento in scivolata era sempre perfetto”. E proprio di Maldini ha parlato il suo ex compagno Brocchi >>>