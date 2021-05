Vigorito: “Quando si vuole ammazzare il sud, mettono Mazzoleni al Var”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, furioso dopo la decisione del Var di non concedere un rigore contro il Cagliari. Le dichiarazioni

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sconfitta contro il Cagliari. Il numero uno giallorosso non ha digerito la decisione del Var di intervenire dopo un rigore concesso dall'arbitro, che sembrava netto. Ecco le dichiarazioni: "Per una domenica il calcio ha bisogno di fermarsi. Tutta l'Italia ha visto, tranne il signor Mazzoleni. Dopo 15 anni parlo di un arbitro, dico qualcosa che mi farà mandare via prima del campionato. Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre parti, quando si vuole ammazzare il Sud mettono lui al VAR. Si può anche togliere, il signor Mazzoleni col culo su una panchina non riesce e guardare uno schermo. A vedere quello che tutta l'Italia ha visto, tranne lui. Ci i rimettiamo un anno di sacrifici, sotto la pioggia, il vento, la neve. Il problema è Mazzoleni, se si vuole uccidere una squadra del sud si manda lui, forse è una nuova carica. Non ho mai detto un c****, ma questi signori devono uscire dal calcio. Anche nel primo tempo ci è stato fischiato un fuorigioco inesistente, c'era pure un rigore su Caprari".