Vietti su Ibrahimovic: “Giusto il suo ritorno in Nazionale” | News

Le ultime notizie sul Milan. Piero Vietti ha espresso il suo pensiero riguardo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nella Nazionale svedese

Piero Vietti, noto giornalista, ha parlato del ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport 24. "Mi sembrava strano che non fosse tornato prima in Nazionale. Quando aveva lasciato nel 2016 sembrava un giocatore indirizzato verso la fine della carriera, mentre l'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in Nazionale".