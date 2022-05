Vieri: “Milan, occhio all’Atalanta: può battere chiunque in Italia” | News

Christian Vieri, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan che sarà impegnato domenica contro l'Atalanta

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN', Christian Vieri ha parlato del Milan. In particolar modo, l'ex attaccante si è soffermato sul prossimo match contro l'Atalanta e sulla lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Spettacolare la serie A quest'anno. Tutti gli altri campionati sono già finiti un mese e mezzo fa, da noi mancano due giornate e non si sa ancora chi vince il campionato. Se lo meritano sia Inter sia Milan. Tutte le domeniche vanno in battaglia. È bellissimo per noi italiani. Milan-Atalanta? I nerazzurri possono battere chiunque, in Italia". Milan, le top news di oggi: esclusiva Carobbi, Saelemaekers carica l'ambiente.