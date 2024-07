Vieri: “Lukaku? Non prenderei quello di questi Europei. Però se sta bene…”

A margine della presentazione del calendario della Serie A , Christian Vieri ha parlato di Romelu Lukaku , attaccante accostato anche al Milan . L'ex calciatore ha spiegato che il vero Lukaku è stato quello visto all' Inter , quando era allenato da Antonio Conte . In ogni caso, Vieri ha consigliato l'acquisto del centravanti belga, poiché un giocatore con grande esperienza. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Non prendo il Lukaku della Roma e di questi Europei. Al massimo prendo il Lukaku di quando era con Conte... Quello di quest'anno no. Vedendolo, fisicamente fa fatica: è alto e muscoloso, deve portare in giro tanto peso. Lui più si allena e meglio sta, comunque prenderei sempre uno come lui che ha esperienza e ha giocato in grande squadre. Se sta bene è sempre da prendere".