Vieri: “Leao è talmente veloce che ti va via e spacca la partita”

Intervenuto al consueto appuntamento della BoboTv, su Twitch, Christian Vieri ha parlato del match di ritorno dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli. I rossoneri ne escono vittoriosi e accedono alle semifinali ma l'ex giocatore dell'Inter ha voluto soffermarsi sulla prestazione di Rafael Leao: "Il Napoli ha iniziato la partita come doveva fare, ma creava zero. Il Milan è stato molto bravo nel chiudere tutti gli spazi: un po' Politano sulla destra ma poca roba. E dall'altro lato c'era Leao, l'unico che poteva spaccare la partita. Lui non è come Vinicius che è dentro la partita per tutti i 90 minuti, fa quello che gli pare ma poi ti fa 50 metri palla al piede e anche se lo raddoppi fai fatica".