Vieri: “Il Milan non ha la panchina dell’Inter. C’è bisogno di tutti al top”

L'ex calciatore Christian Vieri ha parlato del calo di rendimento del Milan, dovuto alla stanchezza e agli infortuni. Queste le dichiarazioni nel suo intervento all'interno della 'Bobo Tv': "Penso che sul Milan incida la stanchezza e gli infortuni che hanno avuto. Per rimanere in vetta deve avere tutti i giocatori a disposizione perché non hanno la panchina che ha l’Inter. La Champions poi ha tolto energie. Leao e Rebic infatti sono assenze importanti". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Leao può sorprendere, tre nomi per la difesa per sostituire Kjaer