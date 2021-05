Vieri: “Con Maldini, Baresi, Costacurta e Tassotti non toccavi un pallone”

Le ultime notizie sul Milan. Bobo Vieri, ex calciatore, ha parlato degli ex difensori rossoneri Maldini, Baresi, Costacurta e Tassotti

Intervenuto in live su Twitch durante la 'Bobo TV', Christian Vieri ha parlato di Maldini, Baresi, Costacurta e Tassotti, difensori che hanno fatto la fortuna del Milan a cavallo tra gli anni '80 e '90. Queste le parole dell'ex bomber. "Maldini è il difensore più completo della storia del calcio giocato. Io ho giocato contro il Milan di Tassotti, Maldini, Baresi e Costacurta. Credetemi, non tocchi un pallone. Baresi era sinistro, destro, ti anticipava. Era una roba fuori di testa. Costacurta in vent'anni avrà sbagliato uno stop. Tassotti era fortissimo". Il Milan intanto pensa a un nuovo difensore dalla Ligue 1