Vieri: “Per la qualificazione in semifinale di Champions scelgo il Milan”

In seguito al sorteggio dei quarti di finale di Champions League, Christian Vieri è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv nel consueto appuntamento, per parlare delle possibili favorite per il passaggio del turno. L'ex calciatore ha sostenuto come a suo modo di vedere passerà il Milan , che si troverà ad affronterà il Napoli . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Christian Vieri sulla Champions League

"Le partite fra Milan e Napoli saranno tattiche, un po' noiose secondo me. Si conoscono, era meglio trovare una squadra straniera. Per la qualificazione in semifinale scelgo il Milan".